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Капитан Великая: начальник ЦСКА рассказал о воинских званиях спортсменов клуба

Егор Левин
10:50 30.04.2021
Полковник Артем Громов выразил надежду, что когда-то закончивший свою карьеру спортсмен продолжит ее в военном ключе и станет генералом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Спортсмены Центрального спортивного клуба армии помимо своих спортивных званий имеют также и военные, что тоже поддерживает их в определенном тонусе. Яркий пример - Софья Великая, которая помимо своих спортивных достижений имеет и звание капитана ВС РФ.

«Это (Великая. - Прим. ред.) - заслуженный спортсмен, неоднократно представляющий сборные команды не только страны, но и Вооруженных сил на международных военных соревнованиях. Продвижение по службе зависит от спортивного результата. Должностная категория спортсменов штатной команды - капитан, поэтому у любого спортсмена есть возможность вырасти до этого воинского звания или даже немного его превзойти за особые заслуги», - рассказал в эфире программы «Между тем» начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Он выразил надежду на то, что когда-то спортсмен, закончив карьеру, продолжит ее развитие в военном ключе и сможет достичь высоких званий, к примеру генерала. Также он напомнил, что в командах есть и гражданские должности администраторов и тренеров и некоторые другие.

«Многие спортсмены находят себя в жизни после своих выступлений в ЦСКА и идут наставниками в детские спортивные школы, кто-то занимается воспитанием уже взрослых спортсменов. Поэтому тут идет вопрос преемственности поколений», - сказал Громов.

Как ЦСКА стал клубом чемпионов? Существует ли для спортсменов в погонах воинский карьерный потолок и легко ли быть рядовым в спортивной роте? Как в ЦСКА готовят новых звезд и в чем особенность Всемирных военных игр? Смотрите обо всем этом в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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