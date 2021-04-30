Врач назвала неожиданные причины набора лишнего веса

Употребление неограниченного количества ягод может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала «Звезде» врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева.

«Ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса можно спокойно употреблять их в неограниченном количестве. Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», - рассказала специалист.

Шмелева пояснила, что человек худеет в том случае, если есть разница по калоражу в сторону плюса. Так, если человек употребляет больше, чем расходует, то у него это откладывается в жиры, если столько же - происходит стагнация, если меньше - худеет.

«Сделать калораж больше, чем расход энергии, а расходуем ее мы через физическую активность, можно с помощью любых продуктов - хоть за счет ягод, хоть за счет сала. Но во всем нужно знать меру», - отметила диетолог.

В то же время есть продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес, употребляя их в любом количестве. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры.