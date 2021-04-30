Слава предкам, память потомкам: замминистра обороны Картаполов возложил цветы к Вечному огню в Тюмени
На плитах Вечного огня выбиты имена тюменцев - Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы.
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Замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов с рабочей поездкой сейчас находится в Тюмени.
На Исторической площади города он почтил память павших в годы Великой Отечественной и возложил цветы к мемориалу у Вечного огня. На его плитах выбиты имена тюменцев - Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы. Рядом находится барельеф, отражающий все основные битвы Великой Отечественной. В него вплавлены гильзы от снарядов, выпущенных на Прохоровке летом 1943 года.
В церемонии участвовали юноши и девушки из движения «Юнармия». И сегодня же заместитель министра примет участие в работе Военно-патриотического форума «Подвиг поколений».