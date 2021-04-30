Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Колыбель православия: российско-сирийская археологическая экспедиция начала восстановление церкви в Алеппо

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
00:08 30.04.2021
Совместная экспедиция археологов РФ и Сирии приступила к начальному этапу реконструкции раннехристианской церкви Алеппо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российско-сирийская археологическая экспедиция в рамках нового совместного проекта по сохранению памятников составила предварительную схему здания раннехристианской церкви Алеппо, в котором сейчас расположено медресе. Это совместный проект Института истории материальной культуры Российской академии наук и Эрмитажа при поддержке сирийского министерства культуры.

«Суть нашего проекта сводится буквально к сохранению древностей на территории Сирии. Мы здесь работаем с 2016-го года... Особую озабоченность на сегодня вызывает состояние ранне-христианских древностей на территории Сирии. Ни для кого не секрет, что именно Сирия была той территорией, где зарождался православный христианский канон. И сейчас в любой православной церкви можно найти архитектурные детали, которые корнями своими восходят именно к Сирии», - объяснила директора Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.

Сотрудники института создают фотограмметрическую схему храма, построенного полторы тысячи лет назад. Это первый этап подготовки к восстановлению памятника архитектуры, который - как и многие культурные объекты в Сирии - сейчас находится в плачевном состоянии. Возле алтаря - дыра от снаряда, но главный купол церкви, к счастью, почти не пострадал.

Работа, которую проводят в Сирии российские ученые, рассчитана на несколько лет. Они уже побывали В провинциях Хама, Алеппо, осматривали древние храмы недалеко от Идлиба.

«Без поддержки Министерства обороны, Национального центра управления обороной, без поддержки группировки мы бы просто здесь не оказались», - призналась Соловьева.

До войны специалисты Департамента древностей министерства культуры Сирии и христианская община страны старались поддерживать византийские церкви в нормальном состоянии. Но в последние годы до большинства из них было просто невозможно добраться. Участники экспедиции надеются, что их работа поможет привлечь внимание мировой общественности к проекту сохранения уникальных памятников архитектуры.

На Ближнем Востоке христианские святыни соседствуют с исламскими. И те, и другие пострадали во время боевых действий. По словам историков из РАН, за последние годы ближневосточные войны уничтожили три тысячи уникальных памятников древности. Еще 50 тысяч под угрозой. Спасти хотя бы часть из них - большая победа - для мировой культуры.

По проекту, подготовленному российскими археологами вместе с сирийскими коллегами, за два года участники экспедиции обследуют около десятка христианских храмов эпохи раннего Средневековья. Проведут их фото- и видеосъемку, подготовят 3D-модели и ортофотопланы районов, где они расположены. Дальнейшая сохранность этих памятников сейчас во многом зависит от быстрой фиксации всех повреждений, которые были нанесены церквям во время боевых действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:00 Армия
Видео
В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы
17:30 Армия
Видео
Защитить родную историю: замминистра обороны Картаполов принял участие в «Диктанте Победы»
16:40 Армия
Видео
Длинная рука: Ту-95МС выполнили 8-часовые полеты на Дальнем Востоке
16:28 В стране и мире
Видео
При перестрелке на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
15:14 В стране и мире
Суд вынес приговор по делу о смерти актера Марьянова
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.