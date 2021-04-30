Колыбель православия: российско-сирийская археологическая экспедиция начала восстановление церкви в Алеппо

Российско-сирийская археологическая экспедиция в рамках нового совместного проекта по сохранению памятников составила предварительную схему здания раннехристианской церкви Алеппо, в котором сейчас расположено медресе. Это совместный проект Института истории материальной культуры Российской академии наук и Эрмитажа при поддержке сирийского министерства культуры.

«Суть нашего проекта сводится буквально к сохранению древностей на территории Сирии. Мы здесь работаем с 2016-го года... Особую озабоченность на сегодня вызывает состояние ранне-христианских древностей на территории Сирии. Ни для кого не секрет, что именно Сирия была той территорией, где зарождался православный христианский канон. И сейчас в любой православной церкви можно найти архитектурные детали, которые корнями своими восходят именно к Сирии», - объяснила директора Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.

Сотрудники института создают фотограмметрическую схему храма, построенного полторы тысячи лет назад. Это первый этап подготовки к восстановлению памятника архитектуры, который - как и многие культурные объекты в Сирии - сейчас находится в плачевном состоянии. Возле алтаря - дыра от снаряда, но главный купол церкви, к счастью, почти не пострадал.

Работа, которую проводят в Сирии российские ученые, рассчитана на несколько лет. Они уже побывали В провинциях Хама, Алеппо, осматривали древние храмы недалеко от Идлиба.

«Без поддержки Министерства обороны, Национального центра управления обороной, без поддержки группировки мы бы просто здесь не оказались», - призналась Соловьева.

До войны специалисты Департамента древностей министерства культуры Сирии и христианская община страны старались поддерживать византийские церкви в нормальном состоянии. Но в последние годы до большинства из них было просто невозможно добраться. Участники экспедиции надеются, что их работа поможет привлечь внимание мировой общественности к проекту сохранения уникальных памятников архитектуры.

На Ближнем Востоке христианские святыни соседствуют с исламскими. И те, и другие пострадали во время боевых действий. По словам историков из РАН, за последние годы ближневосточные войны уничтожили три тысячи уникальных памятников древности. Еще 50 тысяч под угрозой. Спасти хотя бы часть из них - большая победа - для мировой культуры.

По проекту, подготовленному российскими археологами вместе с сирийскими коллегами, за два года участники экспедиции обследуют около десятка христианских храмов эпохи раннего Средневековья. Проведут их фото- и видеосъемку, подготовят 3D-модели и ортофотопланы районов, где они расположены. Дальнейшая сохранность этих памятников сейчас во многом зависит от быстрой фиксации всех повреждений, которые были нанесены церквям во время боевых действий.