Иммунолог рассказал, кто подвержен риску повторного заражения коронавирусом

Иммунолог Николай Крючков заявил, что не все антитела способны защитить от коронавируса, из-за чего повторному заражению подвержены даже переболевшие COVID-19 и вакцинированные.

По словам специалиста, защиту обеспечивают особые клетки иммунной системы с протективными функциями.

«Значительная доля антител не обладает протективными свойствами, то есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус», - пояснил он в интервью радио Sputnik.

В некоторых случаях протективных антител может оказаться недостаточно. Шансы заболеть многократно снижаются как после выздоровления от коронавируса, так и после вакцинации, однако не дают 100%-й гарантии, что человек не может снова заболеть.

Кроме того, высокий риск повторного инфицирования имеют граждане с ослабленным иммунитетом. В частности, к ним относятся те, у кого диагностирован первичный или вторичный иммунодефицит, ряд хронических и аутоиммунных заболеваний.