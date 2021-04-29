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Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу

Светлана Головина
08:47 29.04.2021
Российская спортсменка рассказала, что испытала во время снятия флага и как позволило отыграться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Tamara Tansykkuzhina, Facebook
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Российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала «Звезде», что инцидент со снятием флага во время матча позволил собраться и всухую одержать победу на следующий день. Встреча россиянки с полькой Натальей Садовской завершилась со счетом 12:0.

Спортсменка отметила, что случившееся было неожиданным и сразу выбило из колеи.  после случившегося  

«Ситуация была необычной, обескураживающей и во время партии я отчетливо помню, что возвращалась к ней, она отвлекала внимание - я попала в цейтнот и проиграла. Обидно, что это простейшая ошибка», - рассказала Тансыккужина.    

По словам шахматистки, разговоры о присутствии флага России на афишах Чемпионата мира начались еще до отправки спортсменки в Польшу. Однако вопрос организаторами турнира так и не был урегулирован.

 «Я считаю, что мне это сыграло на пользу, поскольку разозлило, позволило собраться, выложиться и отыграться на следующий день», - акцентировала Тансыккужина.

Скандал на Чемпионате мира по шашкам произошел  посреди матча россиянки с полькой Натальей Садовской.  Произошедший инцидент министр спорта России Олег Матыцин назвал «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на Тансыккужину.  

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