Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу

Российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала «Звезде», что инцидент со снятием флага во время матча позволил собраться и всухую одержать победу на следующий день. Встреча россиянки с полькой Натальей Садовской завершилась со счетом 12:0.

Спортсменка отметила, что случившееся было неожиданным и сразу выбило из колеи. после случившегося

«Ситуация была необычной, обескураживающей и во время партии я отчетливо помню, что возвращалась к ней, она отвлекала внимание - я попала в цейтнот и проиграла. Обидно, что это простейшая ошибка», - рассказала Тансыккужина.

По словам шахматистки, разговоры о присутствии флага России на афишах Чемпионата мира начались еще до отправки спортсменки в Польшу. Однако вопрос организаторами турнира так и не был урегулирован.

«Я считаю, что мне это сыграло на пользу, поскольку разозлило, позволило собраться, выложиться и отыграться на следующий день», - акцентировала Тансыккужина.

Скандал на Чемпионате мира по шашкам произошел посреди матча россиянки с полькой Натальей Садовской. Произошедший инцидент министр спорта России Олег Матыцин назвал «некорректным поступком» и отметил, что это могло оказать психологическое давление на Тансыккужину.