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Представители более 50 стран: под Астраханью военным атташе показали пуски ЗРК «Триумф»

Максим Гриценко
Виктория Ивашечкина
07:00 29.04.2021
Представителей вооруженных сил иностранных государств на подобные мероприятия МО РФ приглашает регулярно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальные пуски зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук показали иностранным военным атташе. В Астраханскую область приехали более 50-ти представителей военных ведомств разных стран.

Расчеты «Триумфов» демонстрируют отражение массированного ракетного удара. Комплексы ближнего действия «Панцирь» поражают и воздушные, и наземные цели.

Представителей вооруженных сил иностранных государств на подобные мероприятия МО приглашает регулярно. Военные атташе с интересом участвуют в международном форуме «АрМИ». А количество стран, участвующих в международных играх с каждым годом только растет.

Иван Мартен в ВС Франции прослужил уже больше 30 лет. Довольно неплохо разговаривает на русском. Язык преподавали в советское время в его школе. В Москве уже три года. Он рассказал, что в роду русских корней нет, но родители всегда симпатизировали русской культуре, поэтому и дали имя Иван. Уверен, подобные встречи с российскими военными очень важны для сотрудничества двух стран.

В российских военных вуза обучаются сотни курсантов из стран СНГ, Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Высшее образование получают в том числе и в Ярославском училище ПВО.

О том, что необходимо, какие условия для поступления военным атташе, детально рассказали на совместном брифинге. А на полигоне продемонстрировали боевые навыки уничтожения всевозможных воздушных и наземных целей. Мишени имитировали беспилотники, боевые самолеты и крылатые ракеты. Комплексы ПВО Триумф способны поражать абсолютно любые средства авиации.

После подобных встреч, в том числе на площадках международного форума «Армия», где демонстрируют последние новинки российского военно-промышленного комплекса, заключают сделки на рекордные суммы, договариваются о совместных учениях и даже сообща разрешают локальные конфликты.

Военные атташе по приглашению МО всегда с интересом выезжают в самые отдаленные уголки России. От Калининграда до Владивостока. Увидеть не только боевое применение, возможности военной техники, но и страну посмотреть, от такого шанса в международной делегации мало, кто откажется.

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