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Китай вывел на орбиту основной модуль своей будущей станции

Светлана Головина
07:03 29.04.2021
В КНР запустили ракету-носитель с основным модулем будущей орбитальной станции.
Китай вывел на орбиту основной модуль своей будущей станции
© Фото: Zheng Taotao XinHua Globallookpress
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В четверг, 29 апреля, с космодрома «Вэньчан» успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. Запуск проводился в прямом эфире Центрального телевидения КНР.

Старт ракеты с основным модулем «Тяньхэ» был осуществлен в 11.25 по местному времени. Спустя семь минут он был выведен на орбиту.

Данный модуль является одним из самых крупных, созданных в КНР. Его длина порядка 16,6 метра, диаметр - 4,2 метра. На нем будут располагаться: центр контроля и управления, основное жилое пространство для экипажа, а также шлюз.

Вывод на орбиту модуля является первым этапом создания орбитальной станции. По предварительным данным всего для завершения строительства потребуется 11 запусков, на которые уйдет чуть больше года.

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