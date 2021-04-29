Ракета Falcon 9 стартовала с 60 микроспутниками

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом сообщается на сайте американской организации.

Ракета стартовала с мыса Карнавел во Флориде в 23.44 по местному времени (06.44 по московскому времени). Спустя 8 минут после запуска первая ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.

Это уже седьмой запуск ракеты со спутниками системы Starlink. Всего на данный момент SpaceX отправила более тысячи аппаратов, которые позволят обеспечить широкополосный интернет в любой точке Земли.