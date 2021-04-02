Врач рассказал о деталях проведения операции в горящем кардиоцентре Благовещенска

Врач, делавший операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске, рассказал, в каких условиях она проводилась.

«Операция идет, ее закончить нельзя. К сожалению или к счастью пациента. Все сделали на высшем уровне», - рассказал заведующий отделением, оперирующий хирург Валентин Филатов.

Врач подчеркнул, что аортокоронарное шунтирование - самая сложная операция. К счастью, все прошло успешно. В настоящий момент пациенту ничего не угрожает, все сотрудники покинули здание. Домой отправлены 14 пациентов, 49 человек размещены в помещениях Амурской медакадемии, трое находятся в областной больнице.

К настоящему моменту открытый огонь в здании уже потушен. Пострадавших в результате пожара нет.