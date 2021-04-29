Легендарный «Хохотун»: в Испании ушел из жизни человек-мем Хуан Хоя Борха

В Испании умер комик Хуан Хоя Борха, больше известный, как «Хохотун». Актер стал популярным шесть лет назад после того, как в сети выложили фрагмент ток-шоу с его участием. Хуан рассказывал об опыте работы посудомойщиком и смеялся так заразительно, что видео стало, как сейчас говорят - мемом.

Его смех превратился в объект тысяч пародий в Интернете. Пользователи использовали его фото, чтобы показать реакцию на самые нелепые ситуации. Сам Борха давно перестал появляться на публике. В прошлом году ему сделали сложную операцию, и с тех пор артист оставался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась кошка по кличке Мяу-Мяу, сильно напоминающая знаменитую благодаря огромному количеству мемов Grumpy Cat. Сама полюбившаяся интернет-пользователям кошка умерла в 2019 году.