Миротворцы РФ доставили 420 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, а также социальных объектов и жилых домов пятнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар.

В составе колонны находились 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, которые обеспечили доставку 420 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе – продуктов, строительных материалов и оборудования. Всего при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 2800 тонн грузов.