С Кипра экстрадирован экс-председатель правления «Экопромбанка», обвиняемый в растрате 240 миллионов рублей

С территории Кипра в Россию был экстрадирован экс-председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев. Он проходит обвиняемым в уголовном расследовании по факту злоупотребления полномочиями и растрате более 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Согласно версии следствия, в октябре-ноябре 2013 года Туев заключил кредитный договор с подставной организацией, повлекший крупные финансовые потери банка. Помимо этого, гражданин вместе со своим заместителем совершил действия в интересах не вернувшей «Экопромбанку» 260 миллионов рублей, которые привели к не исполнению обязательств перед банком.

В результате произошедшего кредитная организация потерпела банкротство и была ликвидирована. Туев, в свою очередь, скрылся от российских правоохранителей и был объявлен в международный розыск. После обнаружения Андрея Туева на Кипре в 2016 году проводились процедуры, которые в итоге привели к договору об экстрадиции подозреваемого.