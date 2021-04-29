Болгария официально открывает границы для туристов

Правительство Болгарии объявило об открытии границ для иностранных туристов с первого мая. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

Как следует из распоряжения, для въезда в Болгарию заграничным туристам потребуется один из двух видов справок. Это сделанный не более чем за трое суток отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо тест на антитела не старше 48 часов на момент въезда.

Кроме того, допустимы документальные доказательства перенесенного заболевания – например, положительный ПЦР-тест, сделанный за 15-180 дней до прилета. Также Болгария готова принять туристов, прошедших вакцинацию минимум за две недели до вылета в страну.