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«Решающая и завершающая»: на сайте Минобороны открылся раздел, посвященный штурму Берлина в 1945 году

Алексей Курильченко
00:00 30.04.2021
На сайте Минобороны открылся раздел, посвященный солдатам Красной армии, принимавшим участие в решающем штурме Берлина в конце Великой Отечественной войны.
«Решающая и завершающая»: на сайте Минобороны открылся раздел, посвященный штурму Берлина в 1945 году
© Фото: Минобороны РФ
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В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале Министерства обороны РФ открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны. В нем обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны: учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.

© Минобороны РФ

Начинается раздел учетной карточкой расположенных в берлинском Трептов-парке мемориального комплекса и братской могилы, в которой покоятся воины, павшие при штурме столицы фашистской Германии. В документе приведена схема мемориального комплекса и описание величественной скульптуры «Воин-освободитель». В карточке мемориала указано, что здесь захоронены 7200 красноармейцев, имена 2770 из которых известны.

На страницах раздела приводятся фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города, включая Рейхстаг. Их разрушенный вид свидетельствует об ожесточенных, кровопролитных боях за каждое здание, которые нацисты обороняли с отчаянием обреченных.

© Минобороны РФ

В разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы малоизвестные боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии. Организационно она была включена в состав 5-й ударной армии, подразделения которой в ожесточенных боях прорывались к Берлину. Опубликованы карты действия и операционной зоны флотилии, которые наглядно показывают вклад моряков-днепровцев в успех Берлинской наступательной операции.

© Минобороны РФ

Опубликованы и документы на захороненных в могиле военнослужащих других армий, участвующих в штурме Берлина. Приведены и «послепобедные» политдонесения о настроениях в частях 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В одном из них рассказано о многих митингах, возникавших среди советских солдат и офицеров на улицах города.

В другом опубликованном политдонесении приводятся символические слова командира взвода разведчиков гвардии лейтенанта Собко.

«Весть о победе в Европе дошла до каждого солдата и офицера как самое радостное событие в жизни каждого из нас. Мы помним руины Сталинграда, мы горды торжеством победы в Берлине (…). Взятием Берлина и достижением полной победы мы еще раз в боях прославили силу русского оружия, советских воинов, слава о которых не умрет в веках», - говорится в документе.

Все представленные в разделе исторические свидетельства отчетливо показывают, что Победа в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков была завоевана умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые самоотверженно отдавали свою жизнь за будущее мира, веря в то, что больше никогда и нигде не будет нацизма.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

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