«Решающая и завершающая»: на сайте Минобороны открылся раздел, посвященный штурму Берлина в 1945 году
На сайте Минобороны открылся раздел, посвященный солдатам Красной армии, принимавшим участие в решающем штурме Берлина в конце Великой Отечественной войны.
© Фото: Минобороны РФ
В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале Министерства обороны РФ открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны. В нем обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны: учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.