Вокруг лишь погребальные костры: Индию накрыла новая вспышка COVID-19

Казалось, после полей тел в саванах на погребальных кострах и драк в больницах что-то другое вряд ли так шокирует, но люди в отчаянии. Стоя на коленях и в слезах индусы умоляют спасти их родственников и их самих.

«Во всем Дели нет кислорода. Мы по-настоящему задыхаемся! А от нас еще требуют какой-то рецепт», - рассказывает местная жительница.

Это настоящий ковидный триллер, происходящий в крупных городах Индии, рассказывает нам житель Нью-Дели. Реанимации местных больниц больше не справляются с наплывом пациентов.

«Я стою у одной из самых больших больниц в Дели, здесь 1,5 тысячи мест, ни одно место не свободно, не хватает кислорода, лекарств, ситуация катастрофическая. Уже можно сказать, что каждый второй человек в Дели болеет ковидом. С первого числа у нас, говорят, будут давать вакцину "Cпутник V". Надеюсь, это будет помогать», - рассказывает журналист Аджай Сингх.

Крупные города Индии сейчас и впрямь местами выглядят так, будто тут идет война . На каждом свободном метре земли - погребальный костер. Ковид уже повсюду. Даже в пробках на улицах. Привычная картина для Индии – братья везут свою мать на мотобайке. Вот только она уже мертва.

Показательно, что у одного из сыновей маска на лице надета формальным образом. Формально подходят к процессу и в крематориях. Из-за очередей тела не успевают сжигать – на это нужно до 6-8 часов и потому останки приходится хоронить в общих могилах.

«Сейчас Рамадан, но я и не думаю о том, чтобы поститься. Мы работаем круглые сутки, мы не только сжигаем усопших, но и копаем могилы. От жара костров у меня страшная жажда и я уже совсем без сил», рассказывает работник крематория Сайед.

Без сил и вся Индия. За 24 часа страна вновь установила мировой рекорд – почти 380 тысяч новых заболевших, сопоставимо с населением любого среднего по численности города на планете. За сутки COVID-19 в Индии убил 3645 человек.

И смертельный счетчик бежит молниеносно. Общее число зараженных в стране перешагнуло черту в 18 миллионов. Эпидемиологи страны подсчитали, что за предстоящие 2-3 недели, которые будут самыми тяжелыми, при нынешних темпах неизбежно умрут еще до полумиллиона индийцев, а к концу мая число заболевших приблизится к 100 миллионам.

Власти пытаются остановить смертельное цунами – по числу вакцинированных Индия вышла на первое место в мире. Поставлено уже более 140 миллиона прививок, приечм всего за 100 дней, но для миллиардной Индии и это капля в море. В относительной безопасности лишь жители отдаленных частей страны. В том числе россияне живущие в штате Гоа, которые специально для нас рассказывают об обстановке.

«Сегодня у нас начинается карантин, это значит, что нельзя выходит на улицу без необходимости. Магазины будут работать в 6 утра до часу дня. В принципе, всем необходимым мы закупились, наши соседи сделали также», - рассказывает жительница Гоа Фалия Ярулина.

Одной из первых на помощь индии откликнулась Россия. По решению президента РФ Владимира Путина самолеты МЧС доставили партию гуманитарной помощи в аэропорт Индиры Ганди. 22 тонны груза – 20 установок для выработки кислорода, 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок противовирусных лекарств. Все уже на пути в местные больницы.

«Гуманитарное содействие это жест солидарности с индийским народом. Это важный вклад России в борьбу, которую ведет Индия против коронавирусного цунами», - сообщает советник-посланник Посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.

Вслед за Россией свою помощь предложили Индии и США, которые к слову, сами до сих пор не справились с ковидными вспышками в своей стране. При этом Вашингтон даже в тяжелое для Индии время кощунственно продолжает сводить свои счеты. Разумное решение индийских властей блокировать в соцсетях фейки о коронавирусе с оголтелой критикой местного правительства по борьбе с вирусом, в Америке осудили.

«Это, разумеется, не соответствовало бы нашему взгляду на свободу слова в мире», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Паски.

И можно было бы принять эти слова за заботу о свободе слова. Если не знать, что часть фейков о ковидном шторме написаны в том числе с IP-адресов в США. Это власти Индии уже установили.