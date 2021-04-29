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Экзамен на боеготовность: как прошли масштабные маневры в рамках контрольных проверок

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
18:18 29.04.2021
К проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На российских полигонах отгремели грандиозные маневры, которые проходили во всех военных округах в рамках плановых контрольных проверок. Все войска, задействованные в этом масштабном экзамене на боеготовность, уже к субботе должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Об этом сегодня, подводя итоги занятий и учений, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В маневрах принимали участие сотни боевых кораблей - крейсеры, фрегаты, корветы, катера. Экипажи вели поиск вражеских подводных лодок, уничтожали наземные, надводные и воздушные цели. Маневры проходили во всех зонах ответственности ВМФ России. Это самые масштабные за последнее время плановые контрольные проверки боеготовности войск. Сегодня в Министерстве обороны подвели их итоги.

«К проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», - сказал Герасимов.

В соответствии с решением министра обороны в контрольных занятиях задействовали войска и силы всех военных округов, флотов и Воздушно-десантных войск. Спецназ, мотострелки, танкисты, артиллеристы, десантники, летчики и моряки в течение двух недель демонстрировали свою выучку на земле, в воздухе и на море - на десятках полигонов по всей стране.

В рамках проверки боеготовности с личным составом Вооруженных сил провели  свыше четырех тысяч учений, практических занятий и тренировок различного масштаба. Нападение условного противника, незаконных вооруженных формирований, нарушителей границы соединения и части отражали на огромной территории от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Крыма. Одна из главных задач проверок - оперативная передислокация воинских формирований с вооружением и техникой в кратчайшие сроки на большие расстояния.

Кульминацией проверки боеготовности стали масштабные тактические  маневры на полигоне Опук в Крыму. За ходом противодесантной операции лично наблюдал министр обороны Сергей Шойгу. Боевые корабли уничтожали береговые объекты, штурмовые группы высаживались из вертолетов, морской десант - из  твиндеков больших десантных кораблей,  для удержания плацдарма и продвижения в тыл условного противника с транспортных Ил-76 десантировали личный состав трех соединений ВДВ и 60 единиц военной техники. В Минобороны оценивали результаты подготовки Вооруженных сил и флота.

По приказу министра обороны России все войска, задействованные на учениях в Крыму, до 1 мая вернутся в пункты постоянной дислокации. Оперативные доклады о возвращении соединений и частей к местам несения службы в Национальный центр управления обороной, начальнику Генерального штаба и главе оборонного ведомства поступают круглосуточно в режиме реального времени.

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