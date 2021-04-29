Житель Железногорска четыре часа провисел на заборе с колючей проволокой

В Железногорске мужчина застрял в колючей проволоке, пытаясь перелезть через забор у контрольно-пропускного пункта закрытого города. На помощь ему прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

По данным спасателей, он висел на заборе четыре часа. Абсолютно обессилевший, он не мог пошевелиться. Для того чтобы освободить его, потребовались усилия нескольких человек.

После спасения мужчины был госпитализирован.