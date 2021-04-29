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Житель Железногорска четыре часа провисел на заборе с колючей проволокой

Алексей Курильченко
19:11 29.04.2021
Пытаясь перелезть через забор КПП, мужчина застрял в колючей проволоке.
© Видео: ВКонтакте, Городовой, Железногорск © Фото: ВКонтакте, Городовой, Железногорск
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В Железногорске мужчина застрял в колючей проволоке, пытаясь перелезть через забор у контрольно-пропускного пункта закрытого города. На помощь ему прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

По данным спасателей, он висел на заборе четыре часа. Абсолютно обессилевший, он не мог пошевелиться. Для того чтобы освободить его, потребовались усилия нескольких человек.

После спасения мужчины был госпитализирован.

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