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Защитить родную историю: замминистра обороны Картаполов принял участие в «Диктанте Победы»

Андрей Аркадьев
17:30 29.04.2021
Диктант проходил в форме тестирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 80-ти тысяч военнослужащих и юнармейцев написали сегодня «Диктант Победы». По всей стране от Южно-Сахалинска до Калининграда и от Мурманска до Новороссийска военнослужащие проверили свои знания истории Великой Отечественной. В диктанте принял участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Выступая на Главной площадке акции, в Национальном центре управления обороной, Картаполов отметил актуальность проведения диктанта в современном мире.

«Не случайно в последнее время заметно активизировались различного рода псевдоисторики, обслуживающие коллективные геополитические интересы ряда западных стран. Они пытаются фальсифицировать историю таким образом, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и на этой фальшивой основе "протащить" тезис о якобы исторической агрессивности России», - заявил Картаполов.

Диктант проходил в форме тестирования. Участникам было предложено ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.

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