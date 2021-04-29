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К родным берегам: корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода

Андрей Аркадьев
16:57 29.04.2021
Корабли и суда Балтийского флота выполняли задачи около четырех месяцев.
К родным берегам: корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода
© Фото: Минобороны России
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Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода домой - в родной Балтийск, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Моряков встретили родные и близкие, представители командования, военнослужащие.

«Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", танкера "Кола", морского буксира "Яков Гребельский" и плавучей мастерской ПМ-82 зашел в военную гавань города Балтийска после выполнения задач в районах Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов», - говорится в сообщении.

Экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах. Также корабли зашли в порты Ирана, Кипра, Сирии. В Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в порт Судан.

«Военнослужащие корвета провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения, выполнили задачи по сопровождению гражданских судов в Аравийском и Красном морях», - сообщили в пресс-службе.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

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