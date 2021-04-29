Длинная рука: Ту-95МС выполнили 8-часовые полеты на Дальнем Востоке

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке.

Они были плановыми и входили в программу боевой подготовки. Сами полеты прошли как в дневное, так и в ночное время. Каждый из экипажей находился в воздухе не менее восьми часов.

В процессе полетов были отработаны техника пилотирования и воздушная навигация. Экипажи провели электронные пуски ракет.

Наземный персонал инженерно-авиационной службы, в свою очередь, отработал целый комплекс мероприятий по подготовки самолетов - в том числе и к повторному вылету.