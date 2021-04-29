Суд вынес приговор по делу о смерти актера Марьянова

Лобненский суд Подмосковья вынес приговор по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова. Главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Мосунову (Богданову), обвиняемую в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть артиста, приговорили к трем годам условного срока и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Сыну Марьянова будет выплачен один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Следствие установило, что с 6 по 15 октября артист находился в реабилитационном центре. Он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге как руководству медицинского центра, так и друзьям. По информации СКР, директор учреждения препятствовала транспортировке пациента в больницу, а также запретила вызывать скорую помощь.