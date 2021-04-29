Медведев объяснил, зачем политики некоторых стран искажают историческую память

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения исторической истины. Он сделал это на центральной площадке Диктанта Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

«Особенно неприятно, когда это происходит в странах, которые были освобождены Советским Союзом ценой сотен тысяч жизней наших бойцов», - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев отметил, что такие попытки, несомненно, будут продолжаться - это способ для различных политических сил консолидировать своих избирателей на антироссийской основе.

Поэтому, со слов Медведева, Диктант Победы особенно важен - это акт благодарности победившим в войне предкам, который тем ценнее, что реализуется он в момент, когда в мире политические задачи решаются ценой искажения исторической памяти.