Замминистра обороны РФ Булгаков наградил сотрудников 25-й ГосНИИ химмотологии

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков наградил сотрудников 25 Государственного научно-исследовательского института химмотологии Министерства обороны Российской Федерации государственными и ведомственными наградами.

«Сегодня в преддверии великого праздника нашего народа – 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – мы чествуем наших коллег, удостоенных за добросовестный и самоотверженный труд государственных и ведомственных наград. Особое место среди них занимает подполковник запаса Владимир Николаевич Родионов, награды которого ждали своего часа вручения 32 года!» - подчеркнул в своем выступлении заместитель Министра обороны.

Булгаков отметил, что во время боев в Афганистане в феврале 1988 года, являясь заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению, Родионов лично эвакуировал из-под огня раненого солдата и доставил его в полевой госпиталь.

«За мужество и отвагу в том бою Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1989 года. Старший лейтенант РОДИОНОВ был удостоен своего первого ордена Красной Звезды» - отметил генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам замминистра, уже в июне под обстрелом колонны полка в горном ущелье Родионов, рискуя жизнью, организовал буксировку подбитого МТЛБ, создавшего затор на пути подразделений.

«При этом снова эвакуировал раненого солдата, а движение колонны полка было восстановлено без потери личного состава и техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля того же года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении интернационального долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Владимир Николаевич Родионов награжден вторым орденом Красной Звезды», - заключил он.

Завершил свое выступление заместитель главы оборонного ведомства поздравлением.