Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Замминистра обороны РФ Булгаков наградил сотрудников 25-й ГосНИИ химмотологии

Андрей Аркадьев
14:37 29.04.2021
Церемония проходила в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает военное ведомство.
Замминистра обороны РФ Булгаков наградил сотрудников 25-й ГосНИИ химмотологии
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков  наградил сотрудников 25 Государственного научно-исследовательского института химмотологии Министерства обороны Российской Федерации государственными и ведомственными наградами.

«Сегодня в преддверии великого праздника нашего народа – 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – мы чествуем наших коллег, удостоенных за добросовестный и самоотверженный труд государственных и ведомственных наград. Особое место среди них занимает подполковник запаса Владимир Николаевич Родионов, награды которого ждали своего часа вручения 32 года!» - подчеркнул в своем выступлении заместитель Министра обороны.

Булгаков отметил, что во время боев в Афганистане в феврале 1988 года, являясь заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению, Родионов лично эвакуировал из-под огня раненого солдата и доставил его в полевой госпиталь.

«За мужество и отвагу в том бою Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1989 года. Старший лейтенант РОДИОНОВ был удостоен своего первого ордена Красной Звезды» - отметил генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам замминистра, уже в июне под обстрелом колонны полка в горном ущелье Родионов, рискуя жизнью, организовал буксировку подбитого МТЛБ, создавшего затор на пути подразделений.

«При этом снова эвакуировал раненого солдата, а движение колонны полка было восстановлено без потери личного состава и техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля того же года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении интернационального долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Владимир Николаевич Родионов награжден вторым орденом Красной Звезды», - заключил он.

Завершил свое выступление заместитель главы оборонного ведомства поздравлением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг «Северного потока - 2»
13:34 В стране и мире
Медведев считает, что эксперименты с четырехдневной рабочей неделей можно начинать с регионов России
12:45 Вопросы истории
В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»
12:35 Спорт
«Мы на все стены наклеили фото Кубка Гагарина»: тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как стать чемпионом
08:47 Спорт
Видео
Шашистка Тансыккужина объяснила, почему инцидент с флагом сыграл ей на пользу
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.