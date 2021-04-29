Кремль не собирается терпеть «то, что сейчас творят в Чехии»

В Кремле заявили, что не станут терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», а заодно в присоединившейся к ней Болгарии и странах Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее чешский лидер Милош Земан заявил, что рассматривает две основные версии взрывов на складе во Врбетице - непрофессиональное обращение со взрывчаткой и операцию иностранных спецслужб. Он призвал не делать преждевременных выводов и дождаться окончания расследования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мнение Земана здравым.