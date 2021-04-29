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Хореография на истребителях: опубликованы впечатляющие кадры синхронных полетов «Стрижей»

Тимур Шерзад
13:27 29.04.2021
Юбилейный видеоклип будет опубликован на «Звезде» 6 мая. А пока что наслаждайтесь 1,5-минутным промо-роликом - поверьте, там тоже есть на что посмотреть. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Шестого мая пилотажная группа «Стрижи» отметит свое 30-летие.

Впервые «Стрижи» выступили под собственным названием на самолетах в оригинальной раскраске 6 мая 1991 года. Этот день считается официальным «днем рождения» группы.

К юбилею авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» смотрите на телеканале «Звезда» уникальные кадры группового пилотажа девятки истребителей МиГ-29 в сложных метеоусловиях. Юбилейный видеоклип будет опубликован на нашем канале 6 мая. А пока что наслаждайтесь 1,5-минутным промо-роликом - поверьте, там тоже есть на что посмотреть. 

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