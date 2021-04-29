Хореография на истребителях: опубликованы впечатляющие кадры синхронных полетов «Стрижей»

Шестого мая пилотажная группа «Стрижи» отметит свое 30-летие.

Впервые «Стрижи» выступили под собственным названием на самолетах в оригинальной раскраске 6 мая 1991 года. Этот день считается официальным «днем рождения» группы.

К юбилею авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» смотрите на телеканале «Звезда» уникальные кадры группового пилотажа девятки истребителей МиГ-29 в сложных метеоусловиях. Юбилейный видеоклип будет опубликован на нашем канале 6 мая. А пока что наслаждайтесь 1,5-минутным промо-роликом - поверьте, там тоже есть на что посмотреть.