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В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»

Светлана Головина
12:45 29.04.2021
Кладоискатели обнаружили местонахождение 48 ящиков с золотом, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны.
В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»
© Фото: Mariusz Przygoda, Silesian Bridge Foundation
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В Польше кладоискатели обнаружили местонахождение 48 ящиков с золотом, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны. «Тайник» располагается под дворцом в деревне Минковские,  который использовался в то время в качестве борделя.

Специалисты полагают, что украл и спрятал золото якобы рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, а присматривала за «сокровищами» в течение 60 лет его любовница. По предварительным данным, находка может быть легендарным «золотом Бреслау», которое было похищено из полицейского управление во Вроцлаве во время Второй Мировой и до сих пор не найдено.  

Установить предполагаемое место тайника  специалистам удалось по секретным документам, дневнику офицера СС по фамилии фон Штайн и карте сокровищ потомков, которые принадлежали к секретной ложе.  В  перечне материалов обнаружили письмо к  женщине-возлюбленной, в котором речь идет о неких закопанных сундуках в оранжерее.

«Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю вам. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет тебе Бог и поможет мне выполнить мое задание», - пишет Daily Mail со ссылкой на документ.

Помимо этого, в дневнике говорится о порядке одиннадцати мест в Нижней Силезии, где также могут быть спрятаны сокровища.

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