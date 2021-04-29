В Польше нашли тайник с «сокровищами Гитлера»

В Польше кладоискатели обнаружили местонахождение 48 ящиков с золотом, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны. «Тайник» располагается под дворцом в деревне Минковские, который использовался в то время в качестве борделя.

Специалисты полагают, что украл и спрятал золото якобы рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, а присматривала за «сокровищами» в течение 60 лет его любовница. По предварительным данным, находка может быть легендарным «золотом Бреслау», которое было похищено из полицейского управление во Вроцлаве во время Второй Мировой и до сих пор не найдено.

Установить предполагаемое место тайника специалистам удалось по секретным документам, дневнику офицера СС по фамилии фон Штайн и карте сокровищ потомков, которые принадлежали к секретной ложе. В перечне материалов обнаружили письмо к женщине-возлюбленной, в котором речь идет о неких закопанных сундуках в оранжерее.

«Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю вам. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет тебе Бог и поможет мне выполнить мое задание», - пишет Daily Mail со ссылкой на документ.

Помимо этого, в дневнике говорится о порядке одиннадцати мест в Нижней Силезии, где также могут быть спрятаны сокровища.