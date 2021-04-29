Командующий ВДВ отчитался о возвращении десантников в пункты постоянной дислокации

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков отчитался о возвращении десантников в пункты постоянной дислокации после выполнения плановых мероприятий контрольных проверок на полигонах ЮВО. Он сделал это по видеоконференцсвязи с Национальным центром управления обороной России в Москве.

«Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекаемых к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», - сказал Сердюков.

Командующий ВДВ добавил, что перевозка вооружения, военной и специальной техники десантников, проходящая по железной дороге, завершится к 12 мая.