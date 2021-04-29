Командующие войсками четырех округов отчитались о завершении контрольных проверок

Мероприятия контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения 2021 учебного года завершены, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«В настоящее время весь личный состав, привлекавшийся к проверке, возвращен в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона», - отметил он.

По словам Журавлева, завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино.

В свою очередь, командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников также заявил, что войска ЮВО возвращены в пункты постоянной дислокации, за исключением 58-й армии, привлекавшейся к контрольной проверке.

«Возвращение личного состава соединений и воинских частей 58-й армии завершим до 1 мая, а ее вооружение и военную технику - в соответствии с установленным графиком», - отчитался Дворников.

Подразделения Центрального военного округа, привлекавшиеся к контрольной проверке за зимний период обучения, возвращены в пункты постоянной дислокации, сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Личный состав 41-й армии, участвующий в проверке на территории Западного военного округа, будет возвращен в пункты постоянной дислокации до 1 мая, вооружение и военная техника, не задействованная в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - до 8 мая», - отметил Лапин.

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко также выступил с отчетом.

«Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации», - сказал он.

Жидко добавил, что более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции, а вооружение и техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования. Личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение.