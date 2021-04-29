Командующий Северным флотом отчитался о завершении мероприятий контрольных проверок
Мероприятия контрольных проверок были проведены организованно, согласно ранее подготовленным планам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отчитался о завершении контрольных проверок. Он сделал это по видеоконференцсвязи с Национальным центром управления обороной России в Москве.
«Возвращение подразделений Северного флота, участвующих во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено. Войска прибыли в пункты постоянной дислокации», - сказал он.
Мероприятия контрольных проверок были проведены организованно, согласно ранее подготовленным планам.