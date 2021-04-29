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Глава Генштаба Герасимов подвел итоги контрольных проверок войск

Андрей Аркадьев
11:35 29.04.2021
В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 000 занятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подвел итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», - сказал он.

Герасимов отметил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 000 занятий, тренировок и учений различного масштаба.

«Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации. В соответствии с решением министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ», - добавил глава Генштаба.

Войска приводились в боевую готовность «Полная» с установленными ограничениями. Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3 500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.

«Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1 300 км», - сказал Герасимов.

Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1 500 километров, подчеркнул Герасимов.

Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа. Глава Генштаба добавил, что проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.

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