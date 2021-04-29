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В Подмосковье с 1 мая вводят особый противопожарный режим

Светлана Головина
11:28 29.04.2021
На территории Московской области на майских праздниках вводится особый противопожарный режим.
В Подмосковье с 1 мая вводят особый противопожарный режим
© Фото: МЧС РФ
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На территории Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, поскольку при установлении теплой и сухой погоды повышаются риски возникновения природных возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС Подмосковья.

«Проведение профилактической работы в майские праздники на территории Подмосковья запланировано в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе, а также в местах массового скопления людей и в лесопарковых зонах», - сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что уже сейчас сотрудниками ведомства совместно с МВД России и добровольцами на регулярной основе проводятся осмотры с целью контроля за соблюдениями требований порядка выжигания сухой травы и разведения костров. По обновленным правилам, вступившим в силу с 2021 года, дачники могут разводить открытый огонь не менее чем в 50 метрах от построек, в 30 метрах - от лиственных деревьев, в 100 - от хвойных.

Мангалы разрешено ставить на расстоянии пяти метров от жилого строения и двух метров от предметов, которые могут загореться.

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