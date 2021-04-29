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«Советская атомная игла»: как союз минерала и патефона сделал рывок в ядерных разработках СССР

Егор Левин
11:00 29.04.2021
Главный редактор портала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич рассказал о том, как было найдено нетривиальное решение, позволившее далеко шагнуть в развитии ядерных разработок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Чтобы отделить легкие изотопы урана от тяжелых, газовая центрифуга должна вращаться со скоростью 1,5 тысячи оборотов в секунду. Это - немыслимое в обыденности значение, из-за которого подшипники внутри центрифуги в прямом смысле разваливались. Решение обнаружилось нестандартное: с дореволюционных времен во Владимире работала ткацкая фабрика, перед войной начавшая выпускать боеприпасы; вместе с тем, предприятие выпускало патефоны, иглы для которых делало из рояльной проволоки для струн. Именно эти иглы с заколенным особым образом наконечником советские инженеры и решили использовать в основании оси обогатительной центрифуги. Метод оказался эффективным, и фабрику полностью перевели на производство оборудования для обогащения урана. О том, как было найдено столь нетривиальное решение, в студии программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал главный редактор портала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич.

Началось все в 1945 году: немецкий физик Макс Штеенбек согласился на предложение о работе в СССР, сделанное ему НКВД; уже в самом начале процесса он сразу же предложил избавиться от одного из ненадежных подшипников и оставить вертикальную ось стоять в электромагнитном поле. Однако возник вопрос, какой материал выдержит ее суперскоростное вращение. На этом этапе в работу включился молодой советский инженер Виктор Сергеев, на протяжении практически всего военного времени изучавший слабые места немецкой техники. С одной стороны его можно было назвать «надсмотрщиком», но с другой - он, будучи высококвалифицированным местным специалистом, более четко понимал цели проводимой работы.

«В Армении еще до войны научились выращивать корунд, второй по твердости минерал после алмаза. Второй вопрос, который возникал, это из чего делать ось. Она не должна была быть слишком тяжелой, потому что ее было бы тяжело раскручивать, с другой стороны, она должна была выдерживать поколение первых центрифуг - это 1200 оборотов. Сергеев отправился на завод патефонов во Владимир, и действительно, начали делать из того материала, из которого изготавливались иглы. Отсюда, наверное, и пошло название “Советская атомная игла”. Он предложил, и выяснилось, что это работает», - рассказал Марцинкевич.

О том, как Советский Союз нестандартно подошел к вопросу развития атомной энергетики, и о том, какими способами стране удалось добиться в этом успехов, смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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