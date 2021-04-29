Домой после учений: кадры погрузки техники ЮВО в Крыму

Военнослужащие Южного военного округа возвращаются на базы после учений в Крыму. Подразделения завершили погрузку на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации.

Участников межвидовых учений ожидают торжественные встречи. Кроме того, командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

В маневрах, которые проходили в Крыму, принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.