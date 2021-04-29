Салютуя предкам: артиллеристы провели первую репетицию Парада Победы под Самарой

На Рощинском полигоне в Самарской области артиллеристы провели первую репетицию парада в честь Дня Победы - 9 Мая их орудия будут салютовать предкам, одержавшим победу в самой масштабной и бескомпромиссной войне в истории человечества.

Во время тренировки отрабатывали слаженность и синхронность действий. Военнослужащие выполнили залпы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Задействовали и салютные установки на базе «КамАЗов». 9 Мая ровно в 10 вечера огненное зарево озарит волжскую набережную - прогремят 30 залпов, в небо выпустят сотни фейерверков.