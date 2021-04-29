Армия Слаженная работа: военнослужащие отразили атаку «террористов» на Дальнем Востоке Андрей Аркадьев Максим Низкодубов Бойцы уничтожили членов незаконных вооруженных формирований. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Подразделения антитеррора в соединении инженерных войск подняли по тревоге в рамках учений в Хабаровском крае. Военнослужащим поставили задачу отразить атаку на контрольно-пропускной пункт. Под прикрытием бронетехники бойцы блокировали район и пути к отступлению для террористов. Для маскировки они использовали дымовую завесу и защитное обмундирование. Военнослужащие действовали максимально слаженно и точечно, в результате условные боевики были успешно ликвидированы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика