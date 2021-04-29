Слаженная работа: военнослужащие отразили атаку «террористов» на Дальнем Востоке
Бойцы уничтожили членов незаконных вооруженных формирований.
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Подразделения антитеррора в соединении инженерных войск подняли по тревоге в рамках учений в Хабаровском крае.
Военнослужащим поставили задачу отразить атаку на контрольно-пропускной пункт. Под прикрытием бронетехники бойцы блокировали район и пути к отступлению для террористов.
Для маскировки они использовали дымовую завесу и защитное обмундирование. Военнослужащие действовали максимально слаженно и точечно, в результате условные боевики были успешно ликвидированы.