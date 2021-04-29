Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после учений в ЗВО

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после прохождения учений на полигонах Западного военного округа.

В пункт постоянной дислокации мотострелки вернулись железнодорожным транспортом. Торжественная церемония встречи прошла на станции Луостари в Мурманской области. В мероприятии приняло участие командование отдельной мотострелковой бригады, а также родные и близкие военнослужащих.

В ходе учений, проходивших на полигоне Лужский в Ленинградской области, успешно выполнены задачи контрольной проверки за зимний период обучения. Военные подтвердили высокую боевую готовность к выполнению задач по предназначению.