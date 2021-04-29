Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после учений в ЗВО
Военные отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в Мурманскую область после прохождения контрольной проверки за зимний период обучения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после прохождения учений на полигонах Западного военного округа.
В пункт постоянной дислокации мотострелки вернулись железнодорожным транспортом. Торжественная церемония встречи прошла на станции Луостари в Мурманской области. В мероприятии приняло участие командование отдельной мотострелковой бригады, а также родные и близкие военнослужащих.
В ходе учений, проходивших на полигоне Лужский в Ленинградской области, успешно выполнены задачи контрольной проверки за зимний период обучения. Военные подтвердили высокую боевую готовность к выполнению задач по предназначению.