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В раскаленном небе Сирии: как идет подготовка к парадному пролету на авиабазе Хмеймим

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
00:10 29.04.2021
Экипажи самолетов и вертолетов авиации РФ и Сирии готовятся к участию в парадном строе в честь Дня Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Грохот реактивных двигателей истребителей и бомбардировщиков, шум вертолетных лопастей и рокот винтов транспортной авиации. На несколько минут все пространство авиабазы Хмеймим утопает децибелах ВКС России. Одна за другой боевые машины выруливают на взлетно-посадочную полосу, чтобы уже через несколько минут собраться над акваторией Средиземного моря.

Авиация ВКС России здесь, на авиабазе Хмеймим, сначала соберется в определенной воздушной зоне, а затем выстроится в парадный строй и только после этого пролетит над авиабазой. Для каждого типа самолетов - многофункциональных истребителей Су-35С и МиГ-29, тяжелых Су-34, бомбардировщиков Су-24 - своя высота, своя фигура, своя скорость.

Как сообщил штурман экипажа Иван, прежде перед поднятия в небо план парадного полета был многократно пройден на земле с командиром экипажа. Теперь - дело техники.

Из-за разницы скоростей, парадный строй традиционно возглавляет вертолетная группа. Ударный кулак российских ВКС в Сирии К-52, Ми-35, Ми-24 и Ми-8 АМТШ.

«Будем идти парами, между вертолетами интервал дистанции 50 на 70 - это стандартный интервал... Между парами будет 30 секундный перерыв», - объяснил пилот Ми-35 Александр.

После того, как в небе над Хмеймим пройдут российские вертолеты, вслед за ними пойдет авиация Сирийской Арабской республики. И, хотя, у них вертолеты значительно меньше, но это все-таки боевые машины.

Вместе российскими летчиками, говорит генерал сирийских ВВС Хамид Аббас, они освобождали страну от террористов. Видели, как вертолеты с красной звездой на борту отчаянно бросались в самое пекло боя, как прикрывали в воздухе друг друга. Теперь же сирийцы разделят с российскими коллегами праздник Победы.

«Нам очень приятно лететь в одном строю с российскими летчиками. Тем более в такой праздничный день. Сейчас отрабатываем все нюансы совместных действий в воздухе. Порядок построения и пролета. Мы тоже хотим показать всем и наше мастерство. Это будет грандиозное зрелище», - прокомментировал генерал ВВС Сирии Хамид Ибн Аббас.

Военно-транспортная авиация над авиабазой Хмеймим пройдет своим солидным строем. И, конечно же, главная рабочая лошадка, здесь в Сирии - Ан-26 или, иначе, «Торопыга». Он используется непосредственно по прямому назначению, осуществляет в нашем отряде перевозку войск, сил, грузов. Также может использоваться для десантирования личного состава

До 9 мая, говорят летчики, есть еще время, чтобы довести воздушный строй до идеала. Но это Сирия. И пока одни самолеты поднимаются в воздух на репетицию парадного строя, другие идут на боевое дежурство.

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