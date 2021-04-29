Первая репетиция: кадры тренировочного пуска салютов перед Днем Победы в Новосибирске

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа провели первую репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы. Тренировка состоялась на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске.

В рамках тренировки артиллерийские расчеты выполнили около 10 залпов из 122-миллиметрового орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Во время репетиции салюта военнослужащие показали слаженность и синхронность действий при производстве залпов.

Д-30 - советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов. Данный вид орудия был одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. Это единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

Праздничный салют в честь Дня Победы состоится 9 мая на Михайловской набережной. Во время светового представления военнослужащие произведут 30 залпов из 122-миллиметрового орудия Д-30 и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок. В обеспечении проведения мероприятия будет задействовано более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.