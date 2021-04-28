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Шойгу назвал укрепление боевого потенциала Узбекистана приоритетом в сотрудничестве с Россией

Егор Левин
08:41 28.04.2021
Российский министр назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе.
Шойгу назвал укрепление боевого потенциала Узбекистана приоритетом в сотрудничестве с Россией
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал укрепление боевого потенциала ВС Узбекистана приоритетным направлением военного сотрудничества страны с Россией. В контексте этого глава российского оборонного ведомства назвал конкретные направления деятельности.

«Приоритетами военного сотрудничества считаем проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала Вооруженных сил Узбекистана, а также подготовку военных кадров», - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре.

Он также назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе и подчеркнул, что достигнутые на данный момент темпы взаимодействия необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем. Для определения путей развития была подготовлена Программа стратегического партнерства РФ и Узбекистана в военной области на 2021-2025 годы.

Шойгу признался, что побывать в Бухаре было его давней мечтой, и поблагодарил коллегу за приглашение и радушный прием.

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