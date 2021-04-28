Из-за сильного тумана в Кемерово не смогли приземлиться самолеты

Пассажирские самолеты, следовавшие по маршруту Москва - Кемерово, были перенаправлены в аэропорты других регионов из-за сильного тумана на взлетно-посадочной полосе. Один борт отправился в Барнаул, второй - в Новосибирск, третий - в Томск.

«Ожидается, что в Кемерово они вылетят около 11 часов», - сообщили в справочной кемеровского аэропорта.

Кроме того, из-за тумана задерживаются обратные рейсы из Кемерово, пишет «Интерфакс».