Метеоролог рассказал о погоде в первые дни майских праздников

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что в начале мае на территории России ожидается малокомфортная и переменчивая погода.

По словам специалиста, сейчас в нескольких центральных областях страны действует циклон, который принес обильные снежные осадки и дожди, однако к началу майских праздников действие вихря прекратится.

«Температура воздуха будет примерно на 3-4 градуса ниже нормы, в пределах от +9 до +14 градусов. Кратковременные дожди, ветрено и мало комфортно. В южных регионах комфортнее - от +18 до +23 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года. Север и северо-запад окажутся в холодных воздушных массах, в частности, в Санкт-Петербурге в начале майских праздников будет от +8 до +13 и небольшие дожди», - сказала синоптик.

Леус акцентировал, что с 1 по 5 мая будет достаточно холодно - дожди, температура ниже нормы. В центральной части страны около до +15 градусов. С 6 по 10 мая будет теплее - дожди кратковременные, температура воздуха прогреется до +17 градусов тепла.