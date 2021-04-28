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Метеоролог рассказал о погоде в первые дни майских праздников

Светлана Головина
06:41 28.04.2021
По словам синоптика, в период майских праздников россиян ожидает переменчивая погода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что в начале мае на территории России ожидается малокомфортная и переменчивая погода.

По словам специалиста, сейчас в нескольких центральных областях страны действует циклон, который принес обильные снежные осадки и дожди, однако к началу майских праздников действие вихря прекратится.

«Температура воздуха будет примерно на 3-4 градуса ниже нормы, в пределах от +9 до +14 градусов. Кратковременные дожди, ветрено и мало комфортно. В южных регионах комфортнее -  от +18 до +23 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года. Север и северо-запад окажутся в холодных воздушных массах, в частности, в Санкт-Петербурге в начале майских праздников будет от +8 до +13 и небольшие дожди», - сказала синоптик.

Леус акцентировал, что с 1 по 5 мая будет достаточно холодно - дожди, температура ниже нормы. В центральной части страны около до +15 градусов. С 6 по 10 мая будет теплее -   дожди кратковременные, температура воздуха прогреется до +17 градусов тепла.

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