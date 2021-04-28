Все по домам: десантники и ракетчики возвращаются в войска после крупных учений в Крыму

Бойцы 76-ой гвардейской дивизии ВДВ, которые участвовали в масштабной контрольной проверке войск в Крыму, возвращаются в родную Псковскую область. Технику отправляют по железной дороге, а личный состав - транспортными бортами.

Продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации и другие подразделения - в частности, ракетчики. Курская бригада, вооруженная оперативно-тактическими комплексами «Искандер», на отлично выполнила все поставленные задачи на полигоне Постоялые дворы. Пусковые и машины обеспечения выдвинулись в направлении базы соединения.

Расчеты «Искандеров» в ходе маневров отработали перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, замаскировали стартовую позицию, после чего выполнили два десятка электронных пусков по условным целям противника.

Не отстают от коллег и новосибирские ракетчики. В местном соединении РВСН завершились крупные учения с участием трех тысяч военнослужащих. Там на маршруты боевого патрулирования вышли стратегические грунтовые комплексы «Ярс». Крупногабаритная техника уже вернулась в боксы, специалисты приступили к ее обслуживанию.