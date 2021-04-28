«Уверенный прием»: определены финалисты конкурса военных связистов АрМИ-2021 от ЦВО

В Ульяновской области на базе межвидового учебного центра связи завершился конкурс в рамках Армейских международных игр-2021 среди военных связистов ЦВО «Уверенный прием». В состязаниях принимали участие 36 экипажей, выигравших отборочные этапы в своих воинских частях, дислоцированных в регионах Урала, Поволжья и Сибири.

Согласно условиям конкурса, участники показали навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ, мобильных комплексах закрытой видеоконференцсвязи, станциях спутниковой связи Р-441ЛМ и Р-438М. Экипажи в полевых условиях выполняли прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи.

По итогам окружного этапа конкурса первое место заняли связисты бригады управления из Екатеринбурга. Второе место досталось хозяевам конкурса - военнослужащим межвидового учебного центра связи. Замкнула тройку сильнейших команда бригады специального назначения из Самарской области. Лучшие связисты конкурса вошли в сборную команду Центрального военного округа, которая примет участие во Всеармейском этапе игр.