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Экипажи «Терминаторов» и МИ-24 вернулись в ППД после летно-тактических учений

Анна Берестовая
03:45 28.04.2021
Вертолетчики ЦВО вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений в Новосибирской области.
Экипажи «Терминаторов» и МИ-24 вернулись в ППД после летно-тактических учений
© Фото: Минобороны РФ
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Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных МИ-24 Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области вернулись в пункты постоянной дислокации. Ранее они были задействованы в летно-тактических учениях, проводившихся в ходе итоговой проверки за зимний период обучения. 

В ходе учений военнослужащие отработали учебно-боевые задачи, включая перебазирование на оперативные аэродромы, задачи по воздушной разведке, нанесению ракетных ударов по наземным целям, с целью оказания поддержки сухопутным подразделениям и прикрытия их наземного базирования. Кроме того, экипажи армейской авиации выполнили полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произвели посадки на неподготовленные площадки и отработали задачи по десантированию личного состава, а также эвакуации условно раненых военнослужащих.

В летно-тактических учениях были задействованы более 20 единиц техники, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава. Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.

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