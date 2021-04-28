Экипажи «Терминаторов» и МИ-24 вернулись в ППД после летно-тактических учений

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и ударных МИ-24 Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области вернулись в пункты постоянной дислокации. Ранее они были задействованы в летно-тактических учениях, проводившихся в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.

В ходе учений военнослужащие отработали учебно-боевые задачи, включая перебазирование на оперативные аэродромы, задачи по воздушной разведке, нанесению ракетных ударов по наземным целям, с целью оказания поддержки сухопутным подразделениям и прикрытия их наземного базирования. Кроме того, экипажи армейской авиации выполнили полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произвели посадки на неподготовленные площадки и отработали задачи по десантированию личного состава, а также эвакуации условно раненых военнослужащих.

В летно-тактических учениях были задействованы более 20 единиц техники, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава. Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.