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Точно в цель: артиллеристы танковой дивизии на Урале поразили рекордное количество мишеней

Алена Миронова
Анатолий Бородкин
09:32 02.04.2021
Командиры отмечают, что в ходе учений военнослужащие практически не допускали промахов, и это отличный задел для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Рекордное количество мишеней поразили артиллеристы танковой дивизии на Урале. В учебный бой на полигоне под Чебаркулем вступили расчеты буксируемых гаубиц и самоходок.

Первыми огонь открыли орудия  «Мста-Б» - они уничтожили склад боеприпасов и узел связи. Затем подключились тяжелые САУ «Акация», упредив контрудар артиллерии противника. За оперативностью экипажей проследил корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

«Дивизионы самоходных артиллерийских установок "Акация" меняют позицию для ведения огня несколько раз в час. Радиус их карусели – 15 километров. Машины движутся со скоростью 40 километров в час. При такой мобильности вражеская разведка не успевает получить точные координаты самоходок», - передает корреспондент.

Установки залпового огня «Град» ударили по площадям и просто выжгли вражеские окопы и траншеи. Проход для танков был открыт, основная задача выполнена. Командиры отмечают, что в ходе учений военнослужащие практически не допускали промахов, и это отличный задел для участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».

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