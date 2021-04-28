Военные железнодорожники из Омска отправились на строительство БАМ

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Омской области, выдвинулись на Дальний Восток для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Воинский эшелон, в составе которого более 20 платформ с военной и специальной техникой, вагоны с имуществом, а также пассажирские вагоны, преодолеет маршрут, протяженностью более 5 тысяч километров от станции погрузки в Омской области до железнодорожной станции Дугда в Амурской области.

К месту проведения строительных работ были направлены бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, топливозаправщики и другая специальная техника, а также специалисты железнодорожных войск. В строительстве БАМа от железнодорожного соединения будет задействовано 24 единицы военной техники и около 100 военнослужащих.

Как сообщалось ранее, всего военные железнодорожники ЦВО построят больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали - 183 километра из запланированных 340 километров. К работам будет привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.