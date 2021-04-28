Миротворцы РФ получили 3,6 тысячи обращений в Пункте приема граждан в Степанакерте

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Степанакерте продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи и содействию в трудоустройстве, а также другим проблемным темам.

«Сегодня обратилось 10 граждан Нагорного Карабаха. Основными проблемными вопросами остаются поиск пропавших без вести военнослужащих, восстановление разрушенных во время обстрелов домов. И обратилось двое фермеров для разминирования их садовых участков от взрывоопасных предметов», - сообщил представитель Центра Дмитрий Серов.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились около 3600 человек. В том числе, более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии». Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы у родственников, выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Все обращения заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.