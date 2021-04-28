Огонь по «морской цели»: торпедные стрельбы экипажа подлодки «Петропавловск-Камчатский» прошли в Балтике

Экипаж дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» осуществил торпедные стрельбы практическими боеприпасами из подводного положения. Мероприятие проводилось как часть сдачи курсовой задачи Л-3 в акватории Балтийского моря.

Военнослужащие выполнили все поставленные задачи и реализовали по «морской цели», для имитации которой использовался малый противолодочный корабль «Алексин», располагавшийся на безопасной дистанции. Стрельбы велись практическими торпедами, которые затем транспортировались из воды специальным катером.

После получения данных о наведении торпед в условиях лаборатории будет определена эффективность, с которой экипаж подводной лодки применил торпедное оружие в рамках мероприятия. Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников ВС России.