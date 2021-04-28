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Огонь по «морской цели»: торпедные стрельбы экипажа подлодки «Петропавловск-Камчатский» прошли в Балтике

Анна Берестовая
23:31 28.04.2021
Экипаж ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» отработал торпедные стрельбы в Балтийском море.
Огонь по «морской цели»: торпедные стрельбы экипажа подлодки «Петропавловск-Камчатский» прошли в Балтике
© Фото: Минобороны РФ
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Экипаж дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» осуществил торпедные стрельбы практическими боеприпасами из подводного положения. Мероприятие проводилось как часть сдачи курсовой задачи Л-3 в акватории Балтийского моря.

Военнослужащие выполнили все поставленные задачи и реализовали по «морской цели», для имитации которой использовался малый противолодочный корабль «Алексин», располагавшийся на безопасной дистанции. Стрельбы велись практическими торпедами, которые затем транспортировались из воды специальным катером.

После получения данных о наведении торпед в условиях лаборатории будет определена эффективность, с которой экипаж подводной лодки применил торпедное оружие в рамках мероприятия. Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников ВС России.

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