Первый борт МЧС России с гумпомощью сел в Нью-Дели

Первый самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Индии совершил посадку в Нью-Дели. Борт приземлился в 23:10 по московскому времени.

Ранее стало известно, что второй самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом медикаментов и оборудования для борьбы с коронавирусом вылетел в Индию из подмосковного Жуковского. В общей сложности два грузовых воздушных судна доставят более 22 тонн груза.

Индийская сторона получит партию препарата «Коронавир», аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы воздуха, а также медикаменты, которые позволят справиться со вспышкой вируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Как подчеркнул глава индийского правительства, это содействие во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране.